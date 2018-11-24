انطلاق 188 رحلة دولية وداخلية وتجارية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى الجمعة انطلاق 188 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها نحو 20 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منفردة 105 رحلة دولية وداخلية وتجارية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وكان من ضمنها 29 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي ليوم الجمعة انتظاما في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.

وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.