اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة البدرشين 6 ساعات تبدأ 12 ظهرًا

يشهد مركز ومدينة البدرشين بالجيزة انقطاع فى مياه الشرب اليوم السبت، لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتعود منتصف الليل فى اليوم نفسه، وذلك لتنفيذ شركة المياه أعمال إحلال وتجديد بشبكة مياه الشرب بنطاق مركز ومدينة البدرشين فى خط الطرفاية البطىء قطر 400 بوصة وربط خط المياه الجديد بشبكة مياه الشرب التى تغذى مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة له.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مسئولى مركز ومدينة البدرشين بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة للإعلان عن فترات الانقطاع بالمناطق المتأثرة والالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال وتوفير العدد الكافى من السيارات المخصصة لنقل المياه النقية والصالحة للشرب لتلك المناطق لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين والمتعلقة بهذا الشأن .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى الجهات والمنشآت الحكومية والخاصة بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع والاتصال برقم طوارئ 125 والخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى حالة الشكوى أو طلب سيارات المياه.