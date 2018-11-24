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اليوم.. أولى جلسات محاكمة خطيبة طالب الرحاب ووالدها بتهمة القتل العمد

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:58 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة خطيبة طالب الرحاب ووالدها بتهمة القتل العمد محاكمة المتهمين قاتلى طالب الرحاب _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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تنظر اليوم السبت الدائرة 20 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامدعلى ، وابنته حبيبة ، و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب ، تعقد الجلسة  برئاسة المستشار لطفي سالمان سالم، وعضوية المستشارين محمد حلمي قنديل، وإيهاب حكيم، ومحمد الفيصل.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة 20 سنة، طالبة، ومحمد يحيي النحلاوي، 20 سنة، "سائق"، وباسم محمد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، وسيد رمضان على، وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة، سائق، ومجدي عبد السلام، 40 سنة، "سفرجي"، ووليد حربي محمد، 32 سنة، "سائق"، وشقيقه أحمد، 21 سنة، عامل "محبوسين"، إلى محكمة الجنايات ، وبحسب أمرالإحالة أن المتهمين بدائرة قسم الشروق ،  قتلوا المجني عليه "بسام أسامة محمد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها، وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على اثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن عقدوا العزم على قتله واستأجروا إحدي الشقق السكنية بمدينة الرحاب ،  وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته  ، ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله واخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة ،  كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة، حيث اعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة .

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر وطني

حسبنا الله ونعم الوكيل بعد كل ده ولسة محاكمة .. أعدموهم وخلصونا

المجرم المتهم الأول اعترف والمتهمين الخمسة الآخرين اعترفوا بارتكاب الجريمة عن سبق الأصرار والترصد والعمد .. خلاص طيب نفذ الاعدام واردع المجرمين في بر مصر حرام كدة .. عدالة بطيئة .. نريد عدالة ناجزة القضاء بطئ .. الشعب المصري يريد عدالة ناجزة يرحمكم الله

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