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النيابة تصرح دفن جثة عامل لقى مصرعه تحت أنقاض سقف بحدائق القبة

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:28 م
النيابة تصرح دفن جثة عامل لقى مصرعه تحت أنقاض سقف بحدائق القبة جثة
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة حدائق القبة بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء قيامه بهدم سقف، واستدعاء صاحب البيت والمصاب لسماع أقوالهما حول الواقعة.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال مشرف الشركة التى تقوم بتنفيذ هدم العقار بشارع بورسعيد، أفاد بأنه أثناء عملهما انهار جزء من السقف عليهم.

 

البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة حدائق القبة، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد يفيد وصول جثة "كمال.م" متأثرا بإصابته بكسر فى الجمجمة وكسر فى الساقين، و"محمد.ر" مصاب بجروح سطحية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء عملهما فى إزالة أحد العقارات، انهار عليهم السقف مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى.


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أنقاض سقف

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