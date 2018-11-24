الناتو يعلن مقتل جندى أمريكى فى أفغانستان

قالت مهمة الدعم الحازم التى يقودها حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى بيان إن جنديا أمريكيا قُتل فى أفغانستان اليوم السبت ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا هذا العام إلى ثمانية.
وقالت ديبرا ريتشاردسون المتحدثة باسم مهمة الدعم الحازم فى أفغانستان إنه سيتم الإعلان عن هوية الجندى وتفاصيل عن الواقعة فى وقت لاحق.
وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن هناك نحو 14 ألف جندى أمريكى فى أفغانستان، وتتركز البعثة الأمريكية على الأخص على تقديم النصح والمساعدة للقوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان بعد أن تمت الإطاحة بها عن السلطة فى البلاد فى عام 2001.
وقُتل أكثر من 2400 جندى أمريكى فى الحرب المندلعة منذ 17 عاما والتى تعد أطول صراع تخوضه الولايات المتحدة
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