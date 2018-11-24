الناتو يعلن مقتل جندى أمريكى فى أفغانستان

(رويترز)

قالت مهمة الدعم الحازم التى يقودها حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى بيان إن جنديا أمريكيا قُتل فى أفغانستان اليوم السبت ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا هذا العام إلى ثمانية.