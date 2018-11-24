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الملكة رانيا تهنئ ابنتها سلمى بمناسبة تخرجها من الأكاديمية العسكرية.. صور

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:52 م
الملكة رانيا تهنئ ابنتها سلمى بمناسبة تخرجها من الأكاديمية العسكرية.. صور الملك عبد الله خلال تخرج أبنته سلمى
كتب هيثم سلامة
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أعربت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، عن سعادتها لتخرج ابنتها الأميرة سلمى عبد الله الثانى، من دورة عسكرية فى الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست فى بريطانيا.

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ونشر الحساب الرسمى للملكة رانيا العبد الله، عبر إنستجرام، صورا لحفل التخرج، وعلق قائلاً:" من روب التخريج للزى العسكرى، دائما تثبتين لنا أنك قادرة على تحقيق الكثير. ألف مبروك لابنتنا سلمى تخرجها من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست اليوم".

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وقال الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد للملكة الأردنية الهاشمية:" فخورون بك دائما، مع العائلة اليوم في حفل تخريج شقيقتي سلمى من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست". 

وكان الديوان الملكى الهاشمى، نشر صورا  لجلالة الملك عبدالله الثانى وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني أثناء تخريج سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست

سلمى العبد الله فور تخرجها
 
ملك الأردن عبد الله الثانى والملكة رانيا
 
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