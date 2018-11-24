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المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى تجاه الاوتوستراد

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى تجاه الاوتوستراد مرور_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، حواجز حديدية أمام حركة السيارات بمحيط إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام بسبب أعمال إصلاحات فى المسافة من المريوطية حتى اﻷوتوستراد ، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة و هيئة الطرق و الكبارى ، ﻹجراء أعمال إحلال و تجديد الحواجز الحديدية الجانبية اﻷمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى فى الأتجاهين و بمجرد الانتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال الى الحارة اليمنى و ستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا و تستمر لمدة شهرا مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

فيما قامت إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة و تكثيف انتشار الخدمات بالطريق،مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.

 


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