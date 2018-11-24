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القوى العاملة: تنظيم مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" بالمنيا

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:29 ص
القوى العاملة: تنظيم مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" بالمنيا جانبمن المبادرة
كتب محمود راغب
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أطلقت وزارة القوى حلقة جديدة من مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" ونظمتها مديرية القوى العاملة بالمنيا وأقيمت بالمعهد العالى للعلوم والتكنولوجيا بالمحافظة تحت عنوان: "السلامة سلوك حياة"، بحضور مدحت الغمراوى مدير المديرية.

 

بدأت المبادرة بلقاء مفتوح مع إدارة المعهد حول الملاحظات المتعلقة بالسلامة الموجودة بالمعهد وطرق إزالتها دراً للمخاطر ولحماية كل العاملين والطلاب والمترددين على المنشأة.

 

وبين محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة أهمية السلامة فى حياتنا اليومية فى كل مناحى الحياة والمخاطر التى تتعرض لها، وكيفية متابعتها وجعل السلامة سلوك حياة، وهو عنوان حلقة المبادرة، وشرح كيفية تشكيل جهاز ولجنة السلامة بالمنشآت الحكومية، وغيرها طبقا لقرار الوزارة 134 لسنة 2003 وكيفية التدريب عليهما.

 

ومن جانبها، شرحت الدكتورة ماجده صلاح بإدارة السلامة بمديرية القوى العاملة بالمنيا خطة الطوارئ وأهميتها وكيفية الاستفادة منها. واختتم المبادرة المهندس محمود مهدى اللقاء بالتأكيد على دور السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على الحياة.

 

وقدم الدكتور جمال الدين أبو المجد عميد المعهد الشكر لوزارة القوى العاملة على المجهود المبذول فى هذا الاتجاه، كما شكر كل من الإدارة العامة للسلامة والصحة، ومديرية القوى العاملة بالمنيا.


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القوى العامله

مبادره صحتك تهمنا

محمد سعفان




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