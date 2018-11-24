القبض على عامل وسيدة محكوم عليهما بالمؤبد فى الغربية

الغربيه محمد طارق

تمكنت وحدة مباحث كفر الزيات برئاسة الرائد هادي سالم من القبض علي اثنين من العناصر الإجرامية مطلوبين امنيا.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث الغربيه يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز كفر الزيات برئاسة الرائد هادي سالم من ضبط كل من "إنشراح.ا.م" مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، مطلوب التنفيذ عليها فى قضية خطف، محكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط "مدحت.ح.ع" عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية شروع فى قتل محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، تماتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.