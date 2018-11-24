القبض على عاطل لحيازته سلاحا ناريا "فرد خرطوش"فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقى ضباط مباحث مركز فايد، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيارة بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بالقبض على المتهم "سلامة. م. ع" 55 عاما عاطل، مقيم فنارة دائرة مركز فايد بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.