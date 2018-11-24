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الطقس فى القاهرة .. تعرف على فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:46 م
الطقس فى القاهرة .. تعرف على فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا أمطار - أرشيفية
كتب- محمود راغب
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الطقس فى القاهرة

 
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم، السبت، على أغلب أنحاء الجمهورية.
 
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ترتكز بالسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وبعض محافظات الوجه البحرى، لافتا إلى أنه بداية من بعد ظهر اليوم تنعدم فرص سقوط الأمطار بالقاهرة.
 
 
وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع من غدا الأحد تحسن نسبى بالأحوال الجوية بانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مع ارتفاع درجة واحده فى درجات الحرارة .
 
 
وعن طقس غد الأحد ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .
 
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، والرياح معتدلة.

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الأرصاد: استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وانعدام سقوط الأمطار بالقاهرة

طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا والأمطار فقط بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 22

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