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الشرطة الأمريكية تقتل الرجل الخطأ فى حادث ألاباما

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:56 ص
الشرطة الأمريكية تقتل الرجل الخطأ فى حادث ألاباما الشرطة الأمريكية فى موقع إطلاق النار فى ألاباما
كتبت سالى حسام
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ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الشرطة الأمريكية أخطأت الهدف وقتلت الرجل الخطأ فى حادث إطلاق النار فى ولاية ألاباما عشية "الجمعة السوداء".
 
وبحسب الصحيفة فإن التقارير التى نشرت أمس الجمعة عن مقتل مسلح فى إطلاق نار داخل مركز تجارى بولاية ألاباما وفرار المسلح الآخر كانت خاطئة، وأن ما حدث هو أن المقتول إيمانتيك فيتزجيرالد برادفورد البالغ من العمر 21 عاما، كان يهرب من موقع إطلاق النار ولم يكن هو المسلح الذى يطلق النار.
 
ويأتى ذلك بعدما كانت الشرطة الأمريكية أطلقت النار على برادفورد كونه كان يركض ومعه مسدس، الأمر الذى جعل الشرطة تقول إنه كان المشتبه فى إطلاق النار الذى نتج عنه إصابة طفلة فى الثانية عشرة من العمر ومراهق آخر عمره 18 عاما.

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الجمعة السوداء

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