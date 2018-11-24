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السيسي يبحث مع نظيره الكينى التطورات السياسية بمنطقة القرن الأفريقى

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:07 م
السيسي يبحث مع نظيره الكينى التطورات السياسية بمنطقة القرن الأفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الكينى أوهورو كينياتا.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الأفريقية، لاسيما فى ظل التطورات السياسية التى تشهدها منطقة القرن الأفريقى على وجه الخصوص، حيث تم فى هذا السياق تأكيد دعم إحلال السلام فى جنوب السودان، وذلك فى إطار اتفاق السلام الذى تم التوصل إليه مؤخراً بين الأطراف الجنوب سودانية، بالإضافة إلى مساندة جهود تحقيق الاستقرار فى الصومال.

 

وتم التطرق إلى المؤتمر الدولى للاقتصاد الأزرق الذى تستضيفه كينيا فى هذا الصدد نهاية الشهر الجارى والذى تشارك فيه مصر بوفد حكومى رفيع المستوى، حيث تم التوافق حول أهمية موضوعات الاقتصاد الأزرق التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية فى إطار جهود تحقيق التنمية فى أفريقيا ودعم الأمن الغذائى والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.

 

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيسين اتفقا على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقات التعاون الثنائى خاصة فى مجال التبادل التجارى والاستثمار، فضلاً عن تعظيم آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة الإقليمية، لاسيما فى ضوء الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقى خلال عام ٢٠١٩ وفِى هذا السياق جدد الرئيس الدعوة إلى نظيره الكينى لزيارة مصر فى اقرب فرصة دعما للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

 


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السيسى

رئيس كينيا

المؤتمر الدولي للاقتصاد الأزرق

القارة الأفريقية




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