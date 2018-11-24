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السجن المشدد 15 سنة لعامل لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:27 م
السجن المشدد 15 سنة لعامل لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعقبة المتهم " صبرى.ص.م" 34 سنة عامل ومقيم بمركز المراغة بالسجن المشدد 15 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن ووليد سيد أمير، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم و عاطف رمسيس.

ترجع وقائع القضية الى عام 2018 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لرئيس مباحث مركز طما مفادها قيام  المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة وترويجها على الشباب بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة مركز طما، و بحوزته 5059 قطعة حشيش، و18 شريط ترامادول، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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