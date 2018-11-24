الزراعة: قوافل إرشادية للتوعية بمخاطر أمراض النبات التى تسببها الأمطار

كلف الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعية بعمل قوافل لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات حول خطورة هطول الأمطار على المحاصيل الشتوية.

وكشف تقرير الارشاد الزراعى، أنه يتم عمل قوافل إرشادية للزراعات الشتوية بمختلف المحافظات، من خلال تشكيل لجان من إدارة البساتين، وإدارة الأراضى والمياه، وعناصر من ذوى الخبرات العالية من قطاع الإرشاد، ومكافحة الآفات الزراعية، وقطاع الخدمات، وخبراء من مركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية وعمليات المكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار للمحاصيل الزراعية الشتوية، حال حدوثها، كـ"الندوة المتأخرة"، و"الأمراض الفطرية"، و"أعفان الجذور".

وأوضح التقرير،أن القوافل الإرشادية تأتى لتفادى الأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه، وتأثيرها على تلك المحاصيل الزراعية الشتوية، كما تقوم هذه القوافل بعمل ندوات إرشادية فى القرى والحقول حال تضررها، وهناك برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية، متخصصون فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.