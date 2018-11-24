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الرقابة الصناعية تجرى 11 ألف و 675 حملة لمتابعة التزام المصانع بمعايير الجودة

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:04 ص
الرقابة الصناعية تجرى 11 ألف و 675 حملة لمتابعة التزام المصانع بمعايير الجودة الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية
كتب – إسلام سعيد
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تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريراً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى، وما تم إنجازه خلال العام الحالى، وذلك فى إطار المتابعة الشهرية، لجهود الوزارة، للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وأكد الكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة كثفت من حملاتها، وأنشطتها الرقابية خلال العشر شهور الماضية من هذا العام لإحكام الرقابة على المصانع، بما يسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى، ويساعد على مواجهة كافة أساليب الغش، ويحد من تداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكداً حرص المصلحة على متابعة التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وقال المانسترلى ان المصلحة قامت بإجراء 1334 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية خلال شهر اكتوبر الماضى ليصل إجمالى ما تم اجراءه من حملات خلال العام الى 11 الف و 675 حملة تفتيشية بالاضافة الى 31 حملة موسمية ومتنوعة ليصل الاجمالى الى 203 حملة موسمية كما تم إجراء 730 دراسة فنية متخصصة تضمنت 210 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك، و516 دراسة فنية ومتنوعة، و4 دراسة لمستلزمات الإنتاج ليصل اجمالى الدراسات التى تم اجرائها خلال هذا العام 6 الاف و 956 دراسة.

وفى مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلى أن المصلحة قامت خلال شهر اكتوبر الماضى بترخيص 419 مرجل بخارى وآلة حرارية ليصل اجمالى عدد التراخيص 3 الاف و 681 ترخيص هذا العام ، واعتماد 93 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) خلال اكتوبر الماضى ليصل اجمالى عدد المراكز الى 711 مركز خدمة  كما تم تسجيل عدد 3 مطابع عاملة فى مجال مواد التعبئة والتغليف ليصل الاجمالى الى 29 مطبعة مسجلة، مشيراً إلى أن المصلحة قامت أيضا من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 330 استفساراً ليصل اجمالى الاستفسارات خلال هذا العام الى و2728 كما بلغ عدد الشكوى234 ليصل العدد الاجمالى 1588 شكوى .


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