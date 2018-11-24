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الرئيس الروسى بوتين يطعم الأسماك فى جزيرة القرم.. فيديو

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:14 ص
الرئيس الروسى بوتين يطعم الأسماك فى جزيرة القرم.. فيديو بوتين يطعم الأسماك
كتب هيثم سلامة
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يمارس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين العديد من الهوايات والتى من ضمنها الصيد والسباحة والمصارعة، ولكن قام بشىء آخر حيث قام بإطعام الاسماك فى مجمع فنادق بجزيرة القرم.

وقال الحساب الرسمى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه قام خلال زيارته إلى مجمع فنادق القرم ، بإطعام أسماك الكارب خلال نزهته بمجمع الفنادق، كما تجول بسيارة كهربائية وزار حديقة مخصصة للأطفال والحديقة اليابانية. 

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا مهما مع مجلس رئاسة الدولة الروسية، والذى ناقش فيه تنفيذ المهام التى نص عليها فى قراره الصادر فى مايو الماضى الذى يحدد أهداف روسيا فى عام 2024. 

 

 

 


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اليوم السابع بلس




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