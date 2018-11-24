"الداخلية" تحبط تهريب 24 طربة حشيش بالطريق الصحراوى الغربى

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن المنيا في ضبط شخصين بالطريق الصحراوى الغربى بحوزتهما 24 طربة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة سمالوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط اثنين أثناء إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة الأول، وبحوزتهما 24 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامى.