video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: أعضاء "المحافظين" أكبر تحدى أمام تيريزا ماى لتمرير اتفاق بريكست

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:51 م
الجارديان: أعضاء "المحافظين" أكبر تحدى أمام تيريزا ماى لتمرير اتفاق بريكست تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أكبر معركة تواجهها تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا أثناء وجودها فى بروكسل غدا الأحد لحضور قمة تسوية نقاط الخلاف مع الاتحاد الأوروبى بشأن اتفاق بريكست، هى نوابها من أعضاء حزب المحافظين الذين سيعرض عليهم خلال أقل من أسبوعين صفقة الخروج للتصويت عليها فى البرلمان.

 

وأوضحت الصحيفة، أن أى قراءة أساسية تظهر أن المعادلة ليست فى صالحها، حيث أعلن  85 من أعضاء حزب المحافظين أنهم لا يستطيعون تأييد اتفاقية بريكست كما هى، مما يعنى أن واحد بين كل أربعة فى الحزب يرفضون الخطة.

 

وأشارت "الجارديان"، إلى أن نسبة العداء داخل الحزب حيال تيريرا ماى تقترب من 40%.

 

وليس جميع الرافضين لاتفاق ماى من المتشككين فى الاتحاد الأوروبى، فمثلا روبرت هالفون، النائب المؤثر والقريب من وزير الداخلية ساجد جافيد دعم حملة البقاء فى 2016، ولكنه أعلن على حسابه على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى أنه سيصوت ضد اتفاق ماى.

 

اشتكى عضو البرلمان عن هارلو من أن صفقة ماى ستترك المملكة المتحدة "فى ترتيب جمركى مفتوح"، وأنه غير راضٍ عن "الترتيبات المختلفة لأيرلندا الشمالية" ولكن قبل كل شيء "لا أعتقد أننا نحصل على القيمة مقابل المال المدفوع من فاتورة الطلاق التى يتم تحصيلها من أموال دافعى الضرائب والبالغة 39 مليار جنيه استرليني".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى: اتفاق بريكست هو الأنسب للمملكة المتحدة

فيديو.. تيريزا ماى تشكر وزير البريكست المستقيل بعد هجومه عليها

مؤيدو البريكست: صفقة تيريزا ماى هزيمة ثقيلة

بريكست

اخبار العالم

بريطانيا

تيريزا ماى

رئيسة الوزراء البريطانية




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة