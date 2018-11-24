الجارديان: أعضاء "المحافظين" أكبر تحدى أمام تيريزا ماى لتمرير اتفاق بريكست

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أكبر معركة تواجهها تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا أثناء وجودها فى بروكسل غدا الأحد لحضور قمة تسوية نقاط الخلاف مع الاتحاد الأوروبى بشأن اتفاق بريكست، هى نوابها من أعضاء حزب المحافظين الذين سيعرض عليهم خلال أقل من أسبوعين صفقة الخروج للتصويت عليها فى البرلمان.

وأوضحت الصحيفة، أن أى قراءة أساسية تظهر أن المعادلة ليست فى صالحها، حيث أعلن 85 من أعضاء حزب المحافظين أنهم لا يستطيعون تأييد اتفاقية بريكست كما هى، مما يعنى أن واحد بين كل أربعة فى الحزب يرفضون الخطة.

وأشارت "الجارديان"، إلى أن نسبة العداء داخل الحزب حيال تيريرا ماى تقترب من 40%.

وليس جميع الرافضين لاتفاق ماى من المتشككين فى الاتحاد الأوروبى، فمثلا روبرت هالفون، النائب المؤثر والقريب من وزير الداخلية ساجد جافيد دعم حملة البقاء فى 2016، ولكنه أعلن على حسابه على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى أنه سيصوت ضد اتفاق ماى.

اشتكى عضو البرلمان عن هارلو من أن صفقة ماى ستترك المملكة المتحدة "فى ترتيب جمركى مفتوح"، وأنه غير راضٍ عن "الترتيبات المختلفة لأيرلندا الشمالية" ولكن قبل كل شيء "لا أعتقد أننا نحصل على القيمة مقابل المال المدفوع من فاتورة الطلاق التى يتم تحصيلها من أموال دافعى الضرائب والبالغة 39 مليار جنيه استرليني".