التعليم تعقد اليوم امتحانا فى العربى والإنجليزى لطلاب الأول الثانوى الفنى

تعقد اليوم السبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانا لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الفنية على مستوى الجمهورية فى مادتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية لقياس مدى استجابة الطلاب لبرنامج تنمية المهارات والذى بدأته الوزارة منذ بدء العام الدراسى الحالى.

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة ما زالت تقوم بتحليل نتائج الامتحان القبلى الذى تم عقده لطلاب الصف الأول الثانوى مع بداية العام الدراسى الحالى، لتحديد مهاراتهم فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب الآلى.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الذى تعقده الوزارة اليوم السبت 24 نوفمبر الجارى، فيختص بمتابعة مدى تقدم الطلاب فى اللغات العربية والإنجليزية وقياس مدى كفاءة الدعم الذى تم تنفيذه منذ بداية الفصل الدراسى.

وأوضح أن عدد الطلاب الذين سيحضرون امتحان المتابعة الذى يعقد اليوم أكثر من نصف مليون طالب، مثله فى ذلك مثل الامتحان القبلى وكذلك الامتحان البعدى الذى سيعقد فى الأسبوع الأخير من الفصل الدراسى.

ويبدأ امتحان اللغة العربية التاسعة صباح اليوم السبت حتى العاشرة صباحا بينما يبدأ اختبار اللغة الإنجليزية 10.30 وحتى 12 ظهرا.