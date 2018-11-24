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البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد يقام بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:06 م
البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد يقام بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب وائل ربيعى
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إقامة قداس عيد الميلاد المجيد فى يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من ضيوف مصر من الخارج.

 

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى- خلال الصلوات التى أقيمت مساء اليوم لسيامة وتجليس أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية- الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تفقده أمس الأعمال الجارية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتابعة سير العمل هناك، كما قدم الشكر لرجال القوات المسلحة المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودهم الكبيرة المبذولة من أجل افتتاح الكاتدرائية فى يناير المقبل.

 

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى إن صلوات عيد الميلاد المجيد فى يناير المقبل ستشهد حضور مجموعة كبيرة من ضيوف مصر بالخارج، إلى جانب مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس والكهنة والشعب فى تذكار سيخلده التاريخ الحديث.


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