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الاثنين.. الاجتماع الأول للجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:00 ص
الاثنين.. الاجتماع الأول للجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المشروعات الصغيرة
كتب هانى الحوتى
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تنظم لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الاثنين المقبل أول اجتماعاً لتشكيل المكتب التنفيذى ووضع خطة عمل اللجنة فى المرحلة المقبلة.
 
وفى هذا الإطار قال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن الاجتماع هو أول اجتماعاً للجنة وسيتم خلاله تشكيل المكتب التنفيذى للجنة ووضع خطة العمل وآليات التعاون بين الجمعية والمؤسسات المعنية بالقطاع.
 
وأضاف الشافعى، لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش استراتيجية المؤسسات العاملة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال المرحلة القادمة واستعراض جهود الحكومة والمبادرات الخاصة بمساندة مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لإعداد مركز معلومات متكامل لحصر المجموعات السلعية التى تنتج من جانب الصناعات الصغيرة وتوفير سلاسل تسويقية متكاملة من جانب المصانع الكبيرة من أعضاء الجمعية بهدف مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسويق منتجاتها.
 
وأكد الشافعى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولى اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ سنوات، ولهذا الصدد قامت مؤخراً تشكيل لجنة بالجمعية تحت مسمى لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدة تلك الشركات وتعزيز مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى.
 
يذكر أن لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين قامت مؤخراً بتنظيم زيارة لوفد من مجلس إدارة واعضاء الجمعية إلى مصانع العربى بمنطقة مبارك الصناعية بمدينة قويسنا بهدف التعرف على التجربة الناجحة للمجموعة فى التصنيع المحلى للأجهزة المنزلية والإلكترونيات.

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