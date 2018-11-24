الاتحاد الأوروبى يقدم تطمينات لإسبانيا بشأن جبل طارق

بيروت (رويترز)

أظهرت مسودة وثيقة أطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبى، سيعلن فى اتفاقه مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد يوم الأحد، أن أى ترتيبات تتعلق بمستقبل جبل طارق يجب بحثها مباشرة مع مدريد.

وتقول المسودة "بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى لن يتم إدراج جبل طارق فى النطاق الإقليمى للاتفاقات المزمع إبرامها بين الاتحاد والمملكة المتحدة.

"ولكن هذا لا يستبعد احتمال عقد اتفاقات منفصلة بين الاتحاد والمملكة المتحدة فيما يتعلق بجبل طارق هذه الاتفاقات المنفصلة ستتطلب موافقة مسبقة من مملكة إسبانيا".