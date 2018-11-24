الإليزيه: ماكرون سيتقدم بمقترحات لحل أزمة "السترات الصفراء" الثلاثاء المقبل

كتب: أحمد علوى

على هامش المظاهرات الكبيرة التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء" غداً، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وفقدان القوة الشرائية، يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أخذ زمام المبادرة بمجموعة جديدة من التدابير الاجتماعية.



ونقلت وكالة إفى الاخبارية عن الرئاسة الفرنسية " الإليويه"، أن الرئيس سيقدم يوم الثلاثاء المقبل مجموعة من المقترحات لجعل الانتقال البيئي غير مضر قدر الإمكان للمواطنين الأكثر ضعفاً في الامكانيات.



ولا تنوي الحكومة التراجع عن قرارها بزيادة قيمة الضرائب على المحروقات، والذي يعد ضمن استراتجيتها في التحول البيئي، لضمان أقل استهلاك للوقود الأحفوري.



وعلى الرغم من أن ماكرون لا يرغب في الرجوع خطوة للخلف في فكرته الخاصة بالحفاظ على الضرائب البيئية، فمن الممكن أن يقدم يوم الثلاثاء، مجموعة من المقترحات "العادلة والمساوية والديمقراطية"، وفقا للإليزيه، ولا يستبعد أيضاً عرضه مبادرة للنقاش مع "السترات الصفراء".



ووجهت الحكومة الفرنسية رسائل عديدة في الأيام الأخيرة بهدف الحد من غضب المتظاهرين وتهدئتهم، والذي يتواجد أغلبهم في المحافظات البعيدة عن الأماكن الأشهر، والأكثر حضارية في البلاد.