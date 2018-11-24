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بتكلفة 8 مليارات جنيه..

"الأنفاق" تعلن التعاقد مع شركة فرنسية كاستشارى لمشروع مد المترو لقليوب

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:47 م
"الأنفاق" تعلن التعاقد مع شركة فرنسية كاستشارى لمشروع مد المترو لقليوب مترو الأنفاق
كتب محمد شرقاوى
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اليوم السابع بلس\
 

قال المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إنه تم التعاقد مع شركة سيسترا الفرنسية كاستشارى لمشروع مد مترو شبرا الخيمة إلى قليوب بطول حوالى 8 كيلو مترات وسيكون به 6 محطات رئيسية، وذلك سيساعد فى تخفيف الازدحام التى تشهده منطقة شبرا الخيمة والطريق الزراعى بسبب سفر المواطنين إلى بلادهم.

وأضاف أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن مخطط الاستشارات مقرر له أن ينتهى خلال عام وبالفعل بدأت الإجراءات الاستشارية، وبعدها سيتم طرح المشروع على الشركات حتى يتم اختيار شركة لتنفيذه، والذى تنفذه على مدار عامين بتكلفة 8 مليارات جنيه شاملة تعويضات نزع الملكية من الأهالى سواء لإخلاء مسار مشروع مد المترو أو إنشاء مجمع المواقف والجراج المتعدد الطوابق.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن الست محطات هما وادى حلفا، وميت نما، والطريق الدائرى، وثلاثة فى قليوب.

 


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