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استجابة لشكوتك بصوتك.. "القومى للإعاقة" يتواصل مع "التأمين الصحى" لعلاج طفل

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:17 م
استجابة لشكوتك بصوتك.. "القومى للإعاقة" يتواصل مع "التأمين الصحى" لعلاج طفل سماعة أذن- أرشيفية
كتب محمود راغب
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فى استجابه سريعة لخدمة "شكوتك بصوتك"، وطلب سيدة مطلقة توفير سماعة أذن لطفلها، تواصل على الفور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى للإعاقة، مع الدكتورة نجية محمد رئيس وحدة الإعاقة بهيئة التأمين الصحى لمساعدة الطفل .
 
وأكد المشرف العام على المجلس القومى للإعاقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد التواصل مع رئيسة وحدة الإعاقة بهيئة التأمين الصحى، لابد من توجه السيدة لأقرب فرع للتأمين الصحى التابع لها بأخر تقرير طبى للحالة، حتى يتسنى تحديد ما يحتاجه الطفل سواء سماعة أذن أو زراعة قوقعة، مشيرا إلى أن المجلس سيتابع الحالة مع هيئة التأمين الصحى.
 
وأرسلت السيدة (س) رسالة صوتية لخدمة (شكوتك بصوتك) التى أطلقها اليوم السابع وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.
 
وقالت فى رسالتها الصوتية إن زوجها طلقها منذ عام والسبب أنها أنجبت له طفلا معاقا، يعانى من مشكلات فى السمع وتزوج عليها وتركها مع طفلها بلا منزل أول نفقة، كما أنه لا يصرف على الولد.
 
 
وأضافت السيدة، أن طليقها رفض علاج الطفل، كما رفض تربيته وسط أبنائه من زوجته الجديدة لأنها تعيش مع والدها فى محل سكنه ولا تملك أى مصدر رزق أو وظيفة، لكن طليقها رفض وقال إنه يرفض أن يعيش بينهم طفل معاق.
 
 
وطلبت السيدة الاهتمام أولا وقبل أى شىء بعلاج طفلها ومساعدتها فى تركيب سماعات للأذن، مؤكدة أن شفاء طفلها هو الأهم بالنسبة إليها.
 
 
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