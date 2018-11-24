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ارتفاع ضحايا هجوم تنظيم داعش على بلدة تازربو الليبية إلى 9 قتلى

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:00 ص
ارتفاع ضحايا هجوم تنظيم داعش على بلدة تازربو الليبية إلى 9 قتلى عناصر من الجيش الليبى
وكالات
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قُتل 9 أفراد من الشرطة على الأقلّ، وخُطف 11 آخرون إثر هجوم نُسب إلى تنظيم داعش على مركز للشرطة فى بلدة تازربو النائية بجنوب شرق ليبيا، بحسب ما أفاد تقارير إعلامية.

وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه "قُتل تسعة أفراد أمن من مركز شرطة تازربو فى هجوم لداعش مساء اليوم على المنطقة".

وأضاف "جرت اشتباكات فى محيط المركز، قبل أن يتمكّن أفراد داعش الذين قدموا على عشرة سيارات رباعية الدفع ومدججة بالأسلحة من الانسحاب وخطف 11 شخصًا بينهم مدير أمن المنطقة ومدنيّون"، ومنطقة تازربو خاضعة لسيطرة القوات التى يقودها الرجل القوى فى الشرق، المشير خليفة حفتر.

وهذا الهجوم الذى لم تُعلن أى جهة مسؤوليتها عنه، هو الثانى فى أقلّ من شهر ضد قوّات حفتر، بعد هجوم أوّل تبنّاه تنظيم داعش وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ فى 29 أكتوبر فى منطقة الجفرة (وسط).

 


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