احتشاد أصحاب "السترات الصفراء" فى شوارع باريس استعدادا لبدء تظاهراتهم

كتب: أحمد علوى

يحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين فى باريس السبت، للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مطلع الأسبوع الثانى من احتجاجات "السترات الصفراء" التى أدت إلى اضطراب واسع النطاق.

وقالت قناة فرانس 24 الفرنسية، عزم نحو 30 ألف شخص فى العاصمة الفرنسية على التظاهر السبت استكمالا لاحتجاجات "السترات الصفراء" التى تندد بارتفاع تكاليف الوقود وتغيير نظام دفع الضرائب والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتخشى قوات الأمن أن يتسلل متطرفون من أقصى اليسار واليمين المتطرف إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.

ويعارض المحتجون الضرائب التى فرضها ماكرون العام الماضى على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة. وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.