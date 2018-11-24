ابن الجيزة يتحدى الإعاقة.. عمر حجازى يقود دراجة من طابا للأهرامات بساق مبتورة

كتب سيد الخلفاوى

فى إحدى لوحات التحدى والأمل التى يرسمها شباب بلدنا العزيزة مصر تستقبل منطقة أهرامات الجيزة البطل الرياضى عمر حجازى قادماً من مدينة طابا بمحافظة سيناء بالدراجة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن البطل عمر حجازى تعرض لحادث منذ ثلاث أعوام ادى الى حدوث اعاقة له باحدى قدميه ورغم ذلك لم تمنعة اعاقته عن ممارسة الأنشطة الرياضية التى يفضلها فأستطاع ان يكون أول مغامر وسباح مصرى يعبر خليج العقبة من الاردن الى مصر خلال 8 ساعات .

وأشار إلى أن الفاعلية التى دشنها البطل الرياضي بركوب الدراجة والسير بها من مدينة طابا الى منطقة الأهرامات فى رحلة بدأت يوم 19 وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى جاءت المغامرة من أجل دعم الرياضة وتنشيطاً للسياحة ورساله لشباب وطننا الحبيب لتحدى المستحيل .

وأكد راشد أن المحافظة تعتز بأبناءها الذين يسطرون بعزيمتهم وتغلبهم على إعاقاتهم الجسدية حروف من نور .

ورحب المحافظ بأى مبادرة شبابية لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الإمكانات اللازمة لهؤلاء الأبطال الرياضيين ودعمهم بشكل كامل حتى يستمروا في تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية خلال الفترة القادمة، خاصة أن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة.