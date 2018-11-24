إطلاق نار فى مركز تسوق أمريكى يوم "الجمعة الاسود" يثير الذعر

أ ف ب

أصيب رجل فى إطلاق نار وقع خلال شجار فى مركز تسوق مزدحم فى نيوجيرزى فى يوم الحسومات المعروف بـ"الجمعة الأسود" أو "بلاك فرايدي" بحسب الشرطة، مما أثار الذعر فى أكثر أيام التسوق ازدحاما فى العام.

ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار لأن الجريح يرفض التعاون، لكن إطلاق النار تسبب فى إخلاء مركز "جيرزى جاردنز" فيما هرعت الشرطة إلى المكان.

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى المتسوقين وهم يختبئون فيما طُلب من آخرين "الانحناء". وكتب البعض على تويتر أنهم ظنوا أنهم يتعرضون لهجوم مسلح.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 25 ألف متسوق توافدوا إلى ذلك المركز فى يوم الحسومات.

وقال تود كيلى من دائرة شرطة اليزابيث لوكالة فرانس برس "إنها حادثة معزولة".

وأضاف "أصيب رجل فى معصمه فى رواق بمركز التسوق جيرزى غاردنز... لم نقم بتوقيف مشتبه به والضحية لا يتعاون فى تحديد هوية المشتبه به. مركز التسوق يخضع لحماية وتم إخلاؤه فى هذه المرحلة".

وغالبا ما تتسبب خلافات بين المتسوقين الباحثين عن حسومات فى يوم "الجمعة الأسود" بأعمال عنف. وقتل 11 أمريكياً وجرح 116 آخرين منذ 2016 فى مثل هذا اليوم، بحسب موقع الكترونى مختص.