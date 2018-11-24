إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد عمار على مدرسة بمشتول السوق

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد أحمد عمار على مدرسة الثانوية بنات التابعة للإدارة التعليمية بمشتول السوق .

أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الثانوية بنات بمخاطبة رئاسة مركز مشتول السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرارالمحافظ بإطلاق اسم الشهيد أحمد عمار - على المدرسة الثانوية بنات مركز ومدينة مشتول السوق .

فى سياق متصل، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحظر سير مركبات التوك توك داخل المدن بنطاق دائرة المحافظة, مؤكداً على إستمرار تواجد اللجان التفتيشية من موظفى مجالس المدن والوحدات المحلية بالأشتراك مع رجال المرور على أن تتمركز لجان التفتيش على مداخل ومخارج المدن لتفعيل قرار حظر مركبات التوك توك من السير داخل المدن والأحياء.

كان محافظ الشرقية قد أصدر قراراً بحظر سير مركبات التوك توك داخل المدن ومصادرة أى توك توك مخالف لخط السير الممنوح له أو سيره عكس الإتجاه أو لثبوت عدم ترخيصه ومخالفة قانون المرور وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة التوك توك لحين إنهاء إجراءات الترخيص القانونية والحصول على خط سير للعمل داخل القرى وفقاً لقانون المرور والقرارات واللوائح التنظيمية وذلك فى إطار تطبيق القانون لإعادة الإنضباط داخل الشوارع الرئيسية بالمراكز و المدن والأحياء.

كما أعلن محافظ الشرقية ضبط 3275 عبوة لـ 49 صنف دواء بيطرى مخالف بمركز أولاد صقر وذلك فى إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة الثروة الحيوانية يالمحافظة .

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى أنه بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية قامت حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية على مركز أولاد صقر لضبط الأدوية والعيادات المخالفة و أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية وضـبط 3275 عبوة لـ 49 صنف دواء بيطرى مخالفة ( منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور تداولها بيطريا )، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة .