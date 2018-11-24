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إصابة 5 من أسرة واحدة باختناق لاستنشقاهم عادم ماكينة ديزل بالدقهلية

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:25 ص
إصابة 5 من أسرة واحدة باختناق لاستنشقاهم عادم ماكينة ديزل بالدقهلية إسعاف- ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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استقبل مستشفى شربين المركزى صباح 5 حالات من أسرة واحدة، من أبناء قرية أبو زاهر التابعة لدائرة المركز، مصابين بحالة اختناق، بينهم حالة لسيدة حامل تبلغ من العمر 40 عاما، تم إدخالها للعناية المركزة بينما تم عمل تحاليل غازات دم للحالات الأربع الأخرى ومازالوا تحت الملاحظة.

صرح بذلك الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وأضاف أن الحالات المصابة هى أحمد أحمد النجار 50 عاما، دينا أحمد النجار 17 عام، مصطفى أحمد النجار 14 عام، جمال أحمد النجار 5 سنوات ،حسناء هلال إبراهيم 40 عام.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أهمية مراجعة الحالة الفنية لماكينة الديزل التى تم استنشاق غازاتها المنبعثة ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث.

وأكد على أهمية الكشف الدورى على الماكينات والمعدات التى تستخدم فى القرى، وقال أن هذه مسئولية الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية فى قرى ومراكز المحافظة، وشدد شاروبيم على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين داخل المستشفى وعدم خروجهم منها إلا بعد الاطمئنان الكامل على حالاتهم الصحية.

 


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