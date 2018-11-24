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إصابة 3 أشقاء سقطوا فى بيارة صرف صحى أثناء تسليكها فى المنوفية

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:55 م
إصابة 3 أشقاء سقطوا فى بيارة صرف صحى أثناء تسليكها فى المنوفية بيارة صرف - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب 3 أشقاء بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطهم فى بيارة الصرف الصحى الكائنة بجوار منزلهم بسبب الأمطار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من إصابة كلامن أحمد عادل محجوب، محمد عادل محجوب، محجوب أحمد محجوب والمقيمين بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطهم فى بيارة الصرف الصحى الكائنة بجوار منزلهم أثناء تسليكها بسبب الأمطار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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