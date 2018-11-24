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إصابة سائق توك توك بحالة تسمم بعد تناوله الطعام عقب رش سم فئران بالمنوفية

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:08 م
إصابة سائق توك توك بحالة تسمم بعد تناوله الطعام عقب رش سم فئران بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب سائق توك توك بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم عقب وضعه السم للفئران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمورمركز شرطة أشمون، باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي "م .إ .ع" 23 عاما سائق توك توك ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم – ادعاء تناول سم فئران.
 
 
بالانتقال والفحص، وسؤاله قرر أنه عقب وضعه سم فئران  داخل المنزل وتناول الطعام دون غسل يده، مما أدي إلي حدوث إصابته ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 
 
 
 

 

 

 


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