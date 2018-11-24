video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة تلميذة بشرخ فى الجمجمة إثر سقوطها من سلم منزلها بالشرقية

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:18 م
إصابة تلميذة بشرخ فى الجمجمة إثر سقوطها من سلم منزلها بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

أصيبت طفلة بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، اليوم، بشرخ بقاع الجمجمة إثر سقوطها من علو، وتم نقلها إلي مستشفي الأحرار، وإحالة الواقعة لنيابة مركز الزقازيق.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الأحرار، بوصول" أمنية ر م ع" 10 سنوات تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، ومقيمة القرين، مصابة بشرخ بقاع الجمجمة، ادعاء سقوط من علو.

وبسؤال والدها الذي يعمل مدرسا، أقر أثناء نزول ابنته سلم المنزل سقطت أرضا، ولم يتهم أحدا بالتسبب في إصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 44/735 أحوال مركز شرطة الزقازيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤبد لمزارع قتل فلاحا وأصاب شقيقه بطلق ناري انتقتما لمقتل نجله بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مستشفي الاحرار

القرين

طفلة

نيابة مركز الزقازيق




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة