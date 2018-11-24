إصابة تلميذة بشرخ فى الجمجمة إثر سقوطها من سلم منزلها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت طفلة بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، اليوم، بشرخ بقاع الجمجمة إثر سقوطها من علو، وتم نقلها إلي مستشفي الأحرار، وإحالة الواقعة لنيابة مركز الزقازيق.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الأحرار، بوصول" أمنية ر م ع" 10 سنوات تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، ومقيمة القرين، مصابة بشرخ بقاع الجمجمة، ادعاء سقوط من علو.

وبسؤال والدها الذي يعمل مدرسا، أقر أثناء نزول ابنته سلم المنزل سقطت أرضا، ولم يتهم أحدا بالتسبب في إصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 44/735 أحوال مركز شرطة الزقازيق.