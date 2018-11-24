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إحالة 8 أطباء وممرضين بوحدة صحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:02 م
إحالة 8 أطباء وممرضين بوحدة صحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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شن محمد حسيني، رئيس مدينة شبين القناطر، جولة مفاجئة على الوحدة الصحية بقرية عرب الشعراء التابعة للوحدة المحلية بالجعافرة، برفقة رمضان النجار رئيس الوحدة المحلية بالجعافرة، وتبين غياب  8 من الأطباء والصيادلة والممرضين وجاري اتخاذ اللازم حيال ذلك.

وأكد حسيني في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه خلال الجولة تم تفقد سير العمل بالوحدة الصحية تأكد خلالها غياب بعض كامل طاقم العمل بها من أطباء وتمرض، وذلك بعد الإطلاع على دفتر الحضور والإنصراف بالوحدة، مشيرا إلى أنه تم إحالتهم جميعا للتحقيق.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر، أنه تم الشطب على الأطباء والممرضين الذين تغيبوا عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.

 

 
 

 

 


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