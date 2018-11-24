أهالى قرية تزمنت بالشرقية يطالبون بصيانة محول كهرباء وعمود بعد صعق طفل

عبر أهالى قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف عن غضبهم بعدما اتشحت القرية بالسواد حزنا على وفاة أحد أطفالها متعرضا لصعق كهربائى.

وشهدت قرية تزمنت الشرقية واقعة مؤسفة منذ يومين بعدما خرج أهالى القرية عن بكرة أبيهم على أصوات صراخ السيدات بجوار المسجد الشرقى لوفاة طفل صعقا بالكهرباء فى أحد المحولات.

أهالى الحى الشرقى بالقرية أكدوا أن الطفل عبدالله حمادة خير الطالب فى الصف الأول الكهربائى تعرض للموت صعقا بالكهرباء وكذلك الحمار الخاصة بجده بعدما تعرض لصعق من أحد المحولات والعمود الكهربائى القريب من المسجد الشرقى، وأكد أهالى المنطقة انهم تقدموا بشكاوى عدة لمسؤول الكهرباء إلا أن أحد لم يستجيب.

وفى سياق متصل تشهد المنطقة الملاصقة لسور مركز شباب القرية تعرض أحد أعمدة الكهرباء المجود بها أسلاك الضغط العالى الخارجة من المحول الكهربائى للتصدع وأصبح يقترب من للسقوط.

وقال مصطفى محمد أحد شباب القرية الكهرباء قامت بتركيب عمود إنارة جديد بجوار العمود القديم إلا أنه لم يتم نقل الأسلاك إلى العمود الجديد على الرغم من تركيبة منذ فترة.

وأضاف مصطفى محمد المنطقة الموجود بها العمود هى ملاصقة لمركز شباب القرية الذى يذهب إليه المئات يوميا من الأطفال والشباب لممارسة الرياضة مشيرا إلى أن الجميع تقدم بشكاوى ولم يستجيب أحد لهم حتى الآن.