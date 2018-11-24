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أنور قرقاش عن علاقة الإمارات وفرنسا: توقعوا مزيدا من التعاون

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:16 ص
أنور قرقاش عن علاقة الإمارات وفرنسا: توقعوا مزيدا من التعاون الدكتور أنور قرقاش
كتب إسلام جمال
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى لفرنسا والأردن، تأكيد لمتانة العلاقات مع البلدين، قائلاً إن هناك مزيداً من التعاون فى العلاقات مع باريس.

قرقاش
قرقاش

وقال قرقاش، فى سلسلة من التغريدات عبر حسابه على "تويتر"، صباح اليوم السبت، إن زيارة  الشيخ محمد بن زايد لتعزيز لتعاون متين وراسخ مع الأشقاء والأصدقاء".

جانب من تغريدات قرقاش
جانب من تغريدات قرقاش

وأضاف قرقاش: "الأردن بلد أساسى فى معادلة الاستقرار والنهج العقلانى فى عالمنا العربى، أما فى فرنسا فالعلاقات المتينة عبر عقود زادت مع رصيد الانسجام الشخصى والاستراتيجى بين  الشيخ محمد بن زايد وبين الرئيس إمانويل ماكرون".

وتابع متحدثاً عن علاقة الإمارات وفرنسا "إن التطابق فى وجهات النظر حول تحديات المنطقة شكل إضافة كبيرة إلى مجالات التعاون العديدة بين البلدين، وتوقعوا المزيد من علاقتنا مع باريس".


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باريس

فرنسا

انور قرقاش

محمد بن زايد




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