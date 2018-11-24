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أمير الكويت يعزى الرئيس العراقى ورئيس الوزراء فى ضحايا السيول

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:00 ص
أمير الكويت يعزى الرئيس العراقى ورئيس الوزراء فى ضحايا السيول الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت /أ ش أ/
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، برقيتى عزاء إلى رئيس العراق الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى فى ضحايا السيول التى وقعت فى عدد من المحافظات.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقيتين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا السيول، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، وبأن يتمكن المسؤولون العراقيون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيات عزاء مماثلة إلى الرئيس العراقى ورئيس مجلس الوزراء العراقي.

 


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