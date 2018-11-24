video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يضبط عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين بمنطقة كرداسة

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:41 م
أمن الجيزة يضبط عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين بمنطقة كرداسة هيروين ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين في كرداسة ، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الهيروين بقصد الإتجار .

أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة كرداسة قيام عاطلان مقيمان بمنطقة البراجيل بدائرة المركزبالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين في أرض زراعية بناحية كوميرة بدائرة المركز، وبحوزتهما "طبنجة مُعدلة – إسطوانة كبيرة الحجم وكيس ، يحويان كمية من مسحوق الهيروين ، وزنت واحد كيلو جرام – مبلغ مالى –  جاكوش – ميزان حساس – 2 لاصق شفاف"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 36 متهما بحوزتهم هيروين وحشيش واستروكس فى حملة بالجيزة

هيروين

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات امنية




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة