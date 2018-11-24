أمن الجيزة يضبط عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين بمنطقة كرداسة

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين في كرداسة ، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الهيروين بقصد الإتجار .

أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة كرداسة قيام عاطلان مقيمان بمنطقة البراجيل بدائرة المركزبالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين في أرض زراعية بناحية كوميرة بدائرة المركز، وبحوزتهما "طبنجة مُعدلة – إسطوانة كبيرة الحجم وكيس ، يحويان كمية من مسحوق الهيروين ، وزنت واحد كيلو جرام – مبلغ مالى – جاكوش – ميزان حساس – 2 لاصق شفاف"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع .