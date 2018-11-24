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أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 24- 11-2018

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:13 ص
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 24- 11-2018 فاكهة _ أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت اسعار الفاكهة اليوم السبت 24 بسوق العبور، وفقا لآخر تحديثات الموقع ، بحيث بلغ سعر البرتقال من 3 - 4 جنيه، وسعر كيلو البرتقال السكرى  من 3 - 4 جنيها، واستقر سعراليوسفى ليصل  من 2 - 5.5 جنيهات.

وسعر كيلو التين البرشومى من 5 -10 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4- 6 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 20جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 7 جنيهات للكيلو ، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها ، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.


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