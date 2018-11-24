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أحمد شوبير: تأجيل خروج الخطيب من المستشفى بألمانيا بعد حدوث مضاعفات

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:01 م
أحمد شوبير: تأجيل خروج الخطيب من المستشفى بألمانيا بعد حدوث مضاعفات الخطيب
كتبت ريهام عبد الله
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اليوم السابع بلس

أكد الإعلامى أحمد شوبير تأجيل خروج محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، من المستشفى الذى أجرى به جراحة فى ألمانيا، بناءً على توصية الأطباء المعالجين.

وقال شوبير، على حسابه الرسمى بموقع تويتر، "بناءً على توصية من الأطباء المعالجين، تم تأجيل خروج محمود الخطيب من المستشفى بعد حدوث بعض المضاعفات، ويخضع بيبو لفحص طبى جديد خلال الساعات المقبلة.. خالص تمنياتنا للشفاء للكابتن محمود الخطيب".

الخطيب
الخطيب

وأشار شوبير إلى أن الخطيب أجرى "سونار" وطمأنه الطبيب على حالته الصحية، مؤكداً أن الألم الذى يشعر به طبيعى وسيزول قريباً.


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اليوم السابع بلس




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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى وطني .ضد اعداء النادي الاهلي

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك شفائا لا يغادر سقما يا بيبو

بكل الحب و الانسانية من كل المصرين الدعاء لبطل الاخلاق و الادب و الزوق الكابتن بيبو حبيب الملايين

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد

اللهم اشفه وعافه أنت الشافي يا رب العالمين

شفاك الله وعافاك وأبقاك للإنسانية رمزا شامخا ..

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