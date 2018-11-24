أحمد شوبير: تأجيل خروج الخطيب من المستشفى بألمانيا بعد حدوث مضاعفات

كتبت ريهام عبد الله

أكد الإعلامى أحمد شوبير تأجيل خروج محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، من المستشفى الذى أجرى به جراحة فى ألمانيا، بناءً على توصية الأطباء المعالجين.

وقال شوبير، على حسابه الرسمى بموقع تويتر، "بناءً على توصية من الأطباء المعالجين، تم تأجيل خروج محمود الخطيب من المستشفى بعد حدوث بعض المضاعفات، ويخضع بيبو لفحص طبى جديد خلال الساعات المقبلة.. خالص تمنياتنا للشفاء للكابتن محمود الخطيب".



الخطيب

وأشار شوبير إلى أن الخطيب أجرى "سونار" وطمأنه الطبيب على حالته الصحية، مؤكداً أن الألم الذى يشعر به طبيعى وسيزول قريباً.