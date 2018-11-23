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35 % ارتفاعا فى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة فى سبتمبر الماضى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:00 ص
35 % ارتفاعا فى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة فى سبتمبر الماضى المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، ان صادرات القطاع ارتفعت بنسبة ٣٥٪ فى شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر العام الماضى.
 
وأضاف أبو المكارم لـ" اليوم السابع"، أن صادرات القطاع حققت اعلى نسبة زياظة بين كل القطاعات خلال ال٩ أشهر الأولى من العام الحالى ،مقارنة بنفس الفترة العام الماضى وحققت نسبة ارتفاع بلغت ٢٦٪.
 
وحول قيمة الصادرات قال إنها بلغت ٤٦٧ مليون دولار ، فى سبتمبر الماضى ،مقارنة ب٣٤٥ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠١٧، موضحا أن منتجات لدائن البلاستيك  والأسمدة وورق الكرتون تصدرت أعلى الصادرات فى القطاع وحققت نحو ٣٢٠ مليون دولار من إجمالى صادرات الشهر.
 
 

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تصديرى الصناعات الكيماوية

صادرات الاسمدة

خالد ابو المكارم




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