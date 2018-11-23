‎ضبط 478 هاربا من احكام قضائية بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 478 محكوم عليهم و21حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون.

تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي،بضبط 478 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7217 حكم و873حكم جزئي و208حكم مستأنف، وتحصيل 5894 جنيه غرامات وتحرير221 مخالفة.

كما تم ضبط 199 قضية مرافق وهم 27 إشغال طريق - 5 نظافه عامه - 43 بائع متجول - 58 إزاله فورية - 48 وصلات كهربائيه - 2 لوحات إعلانيه - 3 فرش شاى - 12 تنده - 3 قرار غلق إدارى ، كما تم رفع 6 طن قمامه ومخلفات . كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 31 شقة و 81 من قاطنيها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.‎