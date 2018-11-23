video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

٧ أساقفة يشاركون فى الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا بديره فى مريوط

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:01 م
٧ أساقفة يشاركون فى الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا بديره فى مريوط صلوات مسيحية - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

شارك 7 أساقفة من آباء المجمع المقدس ، شاركوا مساء اليوم الجمعة  ، فى صلوات تذكار استشهاد القديس مارمينا الملقب بالعجائبى وذلك بديره فى بمريوط غرب محافظة الإسكندرية، بحضور العديد من الأباء الكهنة والرهبان ، والمواطنين ، وشارك   فى الصلوات وطقس تطييب رفات الشهيد مارمينا الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس الدير، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يهنئ البابا تواضروس بعيد جلوسه السادس

اساقفة

الشهيد مارمينا

دير




لا تفوتك
صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين

فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين

كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر

كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار

فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام

فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام

الوقاية خير من العلاج.. 5 أكلات تسبب حب الشباب

الوقاية خير من العلاج.. 5 أكلات تسبب حب الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة