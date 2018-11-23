٧ أساقفة يشاركون فى الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا بديره فى مريوط

وائل ربيعى

شارك 7 أساقفة من آباء المجمع المقدس ، شاركوا مساء اليوم الجمعة ، فى صلوات تذكار استشهاد القديس مارمينا الملقب بالعجائبى وذلك بديره فى بمريوط غرب محافظة الإسكندرية، بحضور العديد من الأباء الكهنة والرهبان ، والمواطنين ، وشارك فى الصلوات وطقس تطييب رفات الشهيد مارمينا الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس الدير، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.