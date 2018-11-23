video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ تعلن عن لقاء مفتوح أسبوعى للمعلمين

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:45 م
وكيل تعليم كفر الشيخ تعلن عن لقاء مفتوح أسبوعى للمعلمين الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

فى مبادرة الأولى من نوعها، أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن لقاء مفتوح بالمعلمين يوم الاثنين من كل أسبوع، بمركز التطوير التكنولوجى، الساعة الخامسة مساء.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللقاء نوع من أنواع التواصل بينها وبين المعلمين ليكون لقاءً مفتوحاً لمناقشة قضايا التعليم والإستماع لمشاكلهم لوضع الحلول لها ، إضافة لتواصلها مع العاملين فى الحقل التعليمى " إدارات ومدارس "خلال جولاتها  المتعددة لمتابعة  العملية التعليمية فى مدارس المحافظة وإداراتها ،وما يقوم به المعلمون من جهود كبيرة لخدمة الطلاب، والحرص على تنفيذ التعليمات الخاصة بتطوير التعليم بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم، ونشر ثقافة تطوير التعليم فى اللقاءات المتعددة بأولياء الأمور وأعضاء مجالس الأمناء بالمحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم كفر الشيخ تنفى وجود تعاقدات لخريجى الكليات المتعددة

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

لقاء

معلمين

مركز التطوير




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة