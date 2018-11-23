وكيل تعليم كفر الشيخ تعلن عن لقاء مفتوح أسبوعى للمعلمين

كفر الشيخ – محمد سليمان

فى مبادرة الأولى من نوعها، أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن لقاء مفتوح بالمعلمين يوم الاثنين من كل أسبوع، بمركز التطوير التكنولوجى، الساعة الخامسة مساء.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللقاء نوع من أنواع التواصل بينها وبين المعلمين ليكون لقاءً مفتوحاً لمناقشة قضايا التعليم والإستماع لمشاكلهم لوضع الحلول لها ، إضافة لتواصلها مع العاملين فى الحقل التعليمى " إدارات ومدارس "خلال جولاتها المتعددة لمتابعة العملية التعليمية فى مدارس المحافظة وإداراتها ،وما يقوم به المعلمون من جهود كبيرة لخدمة الطلاب، والحرص على تنفيذ التعليمات الخاصة بتطوير التعليم بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم، ونشر ثقافة تطوير التعليم فى اللقاءات المتعددة بأولياء الأمور وأعضاء مجالس الأمناء بالمحافظة.