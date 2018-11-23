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وكيل أوقاف السويس: "الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها" موضوع خطبة اليوم

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:31 ص
وكيل أوقاف السويس: "الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها" موضوع خطبة اليوم الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
السويس – السيد فلاح
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قال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن "عالمية الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها" فلا شك أن الرسالة المحمدية رسالة عالمية لم تكن يومًا رسالة خاصة بالعرب وحدهم، أو محدودة بمكان دون مكان، أو مقيدة بزمان دون زمان، ولم يكن القرآن يوما لقوم بعينهم حيث يقول سبحانه وتعالي "سبحان الذي نزل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيرًا" ويقول سبحانه "وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن جميع الأئمة والخطباء في المساجد عليهم الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة بجميع المساجد والتي حددتها وزارة الأوقاف؛ مشيرا إلي أن الله تعالي بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هاديًا وبشيرًا وداعيًا إلي الله بإذنه وسراجًا منيرًا برسالة خاتمة عالمية صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان حيث يقول سبحانه وتعالي "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا" فاستوجب ذلك أن يكون رسول الله صلي الله عليه وسلم أسوة وقدوة للبشرية كلها قال تعالي "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا".

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس إن وكيل وزارة الأوقاف أكد علي جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها علي اقل تقدير وإتباع تعليمات وزارة الأوقاف بشأن ذلك وعلي مديري الإدارات  الفرعية  والمتابعة الميدانية متابعة المساجد بكل دقه ورصد أي مخالفات.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

غيث

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بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

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