وفد رفيع المستوى من مسئولى البنك الآسيوى للاستثمار فى الصوت والضوء

كتب – عبد الحليم سالم

استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وفد رفيع المستوى من مسئولى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وعدد من الشخصيات الهامة فى وزارة المالية لحضور عرض الصوت والضوء باللغة الانجليزية بمنطقة الأهرامات.

كان فى استقبال الوفد أحمد عبد الغفور رئيس قطاع مناطق الصوت والضوء نيابة عن سامح سعد رئيس الصوت والضوء وذلك فى إطار زيارة مسئولى البنك الآسيوى للاستثمار لمصر والتى تهدف إلى توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والطاقة للعديد من المشروعات فى مصر.

كما حرص الوفد على تقديم الشكر على حفاوة الاستقبال ليس فقط بالصوت والضوء بل من لحظة وصولهم أرض مصر والتى تعتبر أول دولة غير آسيوية يزورها مسئولو البنك، كما عبروا عن سعادتهم بالتواجد فى أحضان الحضارة المصرية القديمة وأشادوا بطريقة عرض هذه الحضارة صوت وصورة من خلال العرض .

جدير بالذكر أن البنك الآسيوى تم تأسيسه عام 2014 وانضمت مصر للبنك كعضو مؤسس غير إقليمى عام 2015، ويضم البنك حاليا نحو 87 دولة.