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وصول جثمان الصيدلى أحمد طه إلى مقابر العائلة بترب الغفير

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:21 م
وصول جثمان الصيدلى أحمد طه إلى مقابر العائلة بترب الغفير جثمان الصيدلى أحمد طه
كتبت آية دعبس
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وصل، منذ قليل، جثمان الصيدلى أحمد طه، الذي قتل غدرا أثناء عمله بالسعودية إلى مقابر العائلة بترب الغفير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم أسفل كوبرى الفردوس.

وشارك فى تشييع الجنازة، الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحشد كبير من الصيادلة والمواطنين  الذين جاءوا من كل مكان لتوديع الصيدلى وتقديم واجب العزاء لأسرته.

قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه يقدم باسم جموع الصيادلة العزاء لأسرة الصيدلى أحمد طه، موضحا أنه سيتفرغ للقصاص عقب انتهاء مراسم العزاء، مشيراً إلى أن مرتكبى الحادث اعترفوا بالجريمة وسوف يحاكمون ويتحقق القصاص العادل لدماء الصيدلى أحمد طه.

 

 


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