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وصول أهالى الصيدلى ضحية حادث السعودية لاستقبال الجثمان بالمطار

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:33 م
وصول أهالى الصيدلى ضحية حادث السعودية لاستقبال الجثمان بالمطار أهالى الصيدلى ضحية حادث السعودية
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل - تصوير حسن محمد
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وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل، عدد من أهالي الصيدلي الدكتور أحمد طه والذى لقى مصرعه، إثر تعرضه لطعنات أثناء تواجده بمحل عمله بإحدى الصيدليات فى المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لاستقبال الجثمان لدى وصوله للمطار.
 
ومن المقرر وصول جثمان الشهيد الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، على متن الطائرة المصرية القادمة من جدة ، وتم تشكيل فرق متخصصة من كافة الإدارات العاملة بالمطار لاستقبال الجثمان وتسهيل إجراءات الإفراج عنه من قرية البضائع بالمطار، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات وتأمين المستقبلين للجثمان من أقارب وأصدقاء وزملاء الشاب.
 
 
 
 
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